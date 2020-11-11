التعليم العالى : اعتماد 228 مليون جنيه لمشروعات جامعتى أسيوط وقناة السويس

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على زيادة الاستثمارات المدرجة بخطة جامعتى أسيوط وقناة السويس بمبلغ 228 مليون جنيه للعام المالى 2020 -2021، بهدف استكمال المشروعات والمبانى وشراء الآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة بالجامعتين.





وأضاف عبد الغفار، أنه جرى تخصيص مبلغ 210 مليون جنيه لجامعة أسيوط، منها 200 مليون جنيه لإنشاء مركز الطوارئ والإصابات وملحقاته بأسيوط، وتخصيص 10 ملايين جنيه لشراء الآلات والمعدات والتجهيزات للأقسام المختلفة بمستشفى الراجحى للكبد بأسيوط. وفيما يخص جامعة قناة السويس، أشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى أنه تم تخصيص 18 مليون جنيه للجامعة، منها 10 ملايين جنيه لاستكمال تجهيزات مبنى معامل كلية الطب البشرى، و8 ملايين جنيه لإنشاء مبنى إدارة، وكلية حاسبات، وكلية ألسن بالإسماعيلية.

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