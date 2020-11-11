مصر تدعم التعليم الجامعي بجيبوتي

استقبلت السفارة المصرية بجيبوتي وزير التعليم العالي الجيبوتي الدكتور نبيل احمد، حيث قام السفير المصري محمد مصطفي عرفي بعرض جهود تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات عدة وخاصةً مجال التعليم الجامعي، مشيراً إلى تكلل جهود السفارة بالنجاح في تدشين تعاون بين جامعة طنطا وجامعة جيبوتي، تقوم فيه الجامعة المصرية بتلبية الاحتياجات التعليمية وتوفير برامج التعليم المناسبة لابناء الشعب الجيبوتي الشقيق.

كما أبرز السفير المصري أن القاهرة حريصة على دعم الجهود التنموية للدول الشقيقة والصديقة بالقارة الأفريقية لاسيما في مجال التعليم، اخذاً في الاعتبار الأهمية التي يمثلها هذا المجال باعتباره قاطرة للتنمية. ومن جانبه، ثمن الوزير الجيبوتي الجهود المصرية، مؤكداً حرصه على نجاحها وترحيبه بالتعاون مع الجانب المصري والاستفادة من خبراته المتعددة في هذا الصدد.