الرئيس السيسي: العلاقات المصرية اليونانية تتطور بشكل رائع وعظيم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن زيارته الحالية لليونان تعد الثالثة خلال خمس سنوات وهي تعكس قوة العلاقات بعد مضى سنوات طويلة بين البلدين، منوهًا في الوقت ذاته بأن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل رائع وعظيم وتتقدم بشكل كبير.
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة مباحثات ثنائية مع نظيرته اليونانية كاترينا ساكيللاروبولو بالقصر الجمهوري في أثينا: "أتفق معكم في أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين كان أمرًا يعكس حجم التفاهم وقوة العلاقات".
وقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشكر للرئيسة اليونانية كاترينا ساكيللاروبولو على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
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