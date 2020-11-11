السيسي يعزي البحرين في وفاة رئيس وزرائها

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالي صباح اليوم.

وأرسل الرئيس برقية تعازي تضمنت الإعراب عن خالص التعازي لمملكة البحرين حكومةً وشعبًا في وفاة للمغفور له صاحب السمو الملكي خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، داعياً الله عز و جل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.