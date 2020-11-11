السيسى: مصر تقف بجانب اليونان ضد أى عمليات استفزازية بشرق المتوسط

قال الرئيس عبدالفتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العلاقات مع اليونان تتقدم بشكل كبير، مشيرا إلى ان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية امر يعكس حجم التفاهم وقوة العلاقات بين البلدين.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة مع رئيسة اليونان، كاترينا ساكيلاروبولو، أن مصر تقف بجانب اليونان ضد اى عمليات استفزازية في شرق المتوسط أو مرتبطة بحدودها البحرية في حدود القوانين والأعراف الدولية.

وأكد الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مكافحة الإرهاب والتطرف ليست مرتبطة بالاديان، ولكن هي شكل من أشكال الانحراف الفكرى الذى نعانى منه جميعا، مضيفا: " مهم قوى إن هذا الأمر لا يتحول إلى إساءة إلى الأديان والى مشاعرالمؤمنين".