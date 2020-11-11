السيسى يعزي حكومة وشعب البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أرسل برقية تعازي تضمنت الإعراب عن خالص التعازى لمملكة البحرين حكومةً وشعبًا في وفاة المغفور له صاحب السمو الملكي خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.
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