رئيسة اليونان لـ"السيسى": مصر دولة رائدة فى العالمين العربي والإسلامى

رحبت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، بالرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله القصر الجمهوري في العاصمة اليونانية أثينا، وقالت فخورة بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى البلاد، مؤكدة أن مصر دولة صديقة ورائدة في العالمين العربي والإسلامي.
وأضافت رئيسة اليونان خلال القمة التي جمعتها بالرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي في القصر الجمهوري في العاصمة أثينا اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين القاهرة وأثينا تم تتويجها بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، معلقة: وهو أمر هام ليس للبلدين فقط، وإنما للمنطقة بشكل عام.
وقالت كاترينا ساكيلاروبولو: "سنتحدث عن التصعيد الخطير من جانب تركيا والانتهاكات المستمرة التي تواصلها في المنطقة، وأيضا العمليات الإرهابية الأخيرة التى وقعت في البلدان الأخرى، منوهة بأن القيم الدينية ليست لها أى علاقة أو مكان فيما يتعلق بالتعصب أو العنف".
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