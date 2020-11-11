السيسي يعزي البحرين في وفاة رئيس الوزراء: خالص التعازي للمملكة حكومة وشعبا

قدّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالي صباح اليوم الأربعاء.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أرسل برقية تعازي تضمنت الاعراب عن خالص التعازي لمملكة البحرين حكومةً و شعبًا في وفاة للمغفور له صاحب السمو الملكي خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، داعيًا الله عز و جل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

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