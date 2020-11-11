الهئية البرلمانية لحماة وطن في الشيوخ تجتمع لوضع خطط العمل

عقد حزب حماة وطن برئاسة الفريق جلال هريدي عضو مجلس الشيوخ ومؤسس الحزب والأمين العام وقيادات الحزب اجتماعا مجمعا مع الهيئة البرلمانية تحت قبه الشيوخ للحزب من أعضاءه في المجلس .

وتم خلال الاجتماع طرح الافكار و الرؤي لمناقشة خطة عمل الهيئة البرلمانية في مجلس الشيوخ الفترة القادمه بحضور جميع نواب الحزب أعضاء مجلس الشيوخ وما سيتم التنسيق خلال الفترة القادمه في مجلس الشيوخ وتم وضع خطه عمل الهيئة البرلمانية للحزب.

وقالت رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصه ل تحيا مصر أن الاجتماع شهد حضور أعضاء مجلس الشيوخ بهيئته البرلمانيه لوضع وطرح الأفكار والرؤى التي ستنهجها الهيئة البرلمانية وضع خطه عمل مشيرة إلي أن جميع الحضور وعلي رأسهم مؤسس الحزب الفريق جلال هريدي كانوا حريصين علي أن يكون الهئية البرلمانية للحزب دور تحت قبه الشيوخ وفاعلية لخدمه المواطن والوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

واكدت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ أن المجلس في فترة ترتيب الآن ونحن نعمل علي وضع استراتيجيه عمل الهيئة البرلمانية للحزب في الشيوخ مشيرة إلي أن أعمال المجلس تحتم الانتهاء من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ التي سيتم عرضها علي الاعضاء في الجلسة العامه القادمه نهاية نوفمبر الموافقه عليها .