عزف النشيد المصري الوطني بالعاصمة اليونانية أثناء استقبال الرئيس السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القصر الجمهوري في العاصمة اليونانية أثينا، واستعرض حرس الشرف الذى اصطف لتحيته، حيث جرت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى، وتم عزف النشيد الوطنى للدولة المصرية، وكذلك عزف النشيد الوطنى لليونان.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوي الثلاثي مع قبرص، حيث من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني.

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يأتي اللقاء لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.