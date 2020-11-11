ترامب: سأكشف فساد العملية الانتخابية والأصوات الليلة

أعلن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، أنه سوف يكشف فساد عملية الاقتراع فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة بعد فوز جو بايدن.

وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "سيتم الكشف عن فساد الاقتراع الليلة فى الساعة 9:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع شون هانيتى على قناة فوكس نيوز".

خرج الرئيس الامريكي السابق ليشكك في نتائج الانتخابات الامريكية أكثر من مرة، لافتًا إلى أن الفوز كان محسومًا له لولا الأصوات غير القانونية التي تمت حينها.

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كانت قد أعلنت قناة سي أن أن الأميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية، بناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

