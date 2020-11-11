أحمد شوبير: صفقة بيكهام تعثرت وسيرينو يقترب بشدة وبادجي قريب من الرحيل لهذا النادي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن صفقة انتقال أحمد رمضان بيكهام من وادي دجلة إلى النادي الأهلي، قد تعثرت بشكل كبير، وذلك بسبب إختلاف على المقابل المادي بين الناديين، وأضاف بأنه من ناحية أخرى الأخرى الأهلي يتقدم بشكل كبير في صفقة سيرينو لاعب صن داونز، ولكن بشكل سري.
وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم: "لا أريد أن أقول أن صفقة بيكهام تعثرت، ولكن دعونا نقول أنها توقفت بشكل مؤقت، بسبب اختلاف على المقابل المادي بين الناديين، بينما موقف سيرينو يتحسن يوماً بعد الاخر بمعنى أنه يقترب من الاهلى كل يوم عن ذى قبل".
وأضاف: "بادجى احتمالات اعارته كبيرة جدا خاصة أن اللاعب متعاون ومرحب بالاعارة بعكس جيرالدو الذى يرفض الامر وأبلغ مسئولى الاهلى أن أمامهم طريقين إما استمراره مع الفريق أو بيعه لانه يرفض الاعارة ، فرص إعارة بادجى لزعيم الثغر تبدو كبيرة فى ظل العلاقة المتميزة بين الاهلى والاتحاد السكندرى".
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واختتم: "موسيمانى يرى أن بادجى مهاجم مميز ولكنه غير مناسب لخطته وطريقة لعبه مع الاهلى، مثل رينيه فايلر الذي كان مقتنع بصالح جمعة، لكن ردد كثيرا أنه غير مناسب لطريقة لعبه".
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