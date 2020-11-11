السيسي: مهم أن مكافحة الإرهاب لا تتحول إلى إساءة لمشاعر المؤمنين

قال الرئيس عبدالفتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مكافحة الإرهاب والتطرف ليست مرتبطة بالاديان، ولكن هي شكل من أشكال الانحراف الفكرى الذى نعانى منه جميعا، مضيفا: " مهم قوى إن هذا الأمر لا يتحول إلى إساءة إلى الأديان والى مشاعرالمؤمنين".



وأكد الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن العلاقات مع اليونان تتقدم بشكل كبير، مشيرا إلى ان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية امر يعكس حجم التفاهم وقوة العلاقات بين البلدين.