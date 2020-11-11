السيسي: اتفاقية ترسيم الحدود تعكس مدى تفاهم مصر واليونان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال استقباله بالقصر الجمهورى بأثينا، أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل كبير وتتقدم وتوقيع الاتفاقية ترسيم الحدود البحرية يعكس حجم التفاهم وقوة العلاقات، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية امر يعكس حجم التفاهم وقوة العلاقات بين البلدين.

ووجه الشكر لرئيسة الجمهورية اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، على حسن استقبالها، قائلًا :" اشكرك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، مؤكدًا أنه زار اليونان ثلاثة مرات خلال السنوات الخمسة الماضية مما يعكس قوة العلاقات بين البلدين.

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وأكد الرئيس أن مصر تقف الى جانب اليونان ضد اى تصعيد او عمليات استفزازية فى شرق المتوسط وفى اطار احترام قواعد القانون الدولي.

