رئيسة اليونان تلتقط صورة تذكارية مع الرئيس السيسي

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع رئيسة الجمهورية اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، خلال وصوله للقصر الجمهورى باليونان.

ويجري اليوم في العاصمة اليونانية أثينا جلسة مباحثات معمقة على مستوى القمة مع رئيس الوزراء اليوناني، لبحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

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وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن زيارة الرئيس السيسي إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوى الثلاثي مع قبرص، حيث من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، التبادل