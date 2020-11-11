رئيس الشيوخ يستقبل عبد المحسن سلامة

التقي رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في مكتبه اليوم عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام و نقيب الصحفيين السابق لتقديم التهاني لرئيس الشيوخ علي توليه رئاسة المجلس.
يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورد والزهور.
وأبرزها زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس البرلمان علي عبدالعال، المستشار حسام عبد الرحيم، والذى حرص على تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة مجلس الشيوخ .
فيما تواصل لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عملها لمراجعة كافة المواد المتعلقة بمشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير بها يعرض في اجتماع لاحق على اللجنة الرئيسية ثم إحالته إلى الجلسة العامة للمناقشة.
كانت اللجنة المشكلة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد انهت كافة مناقشاتها حول مسودة مشروع القانون التى اعدتها الأمانة العامة لمجلس الشيوخ والخاصة بلائحة المجلس.
وكانت اللائحة قد شهدت ادخال بعض التعديلات على المواد الواردة في اللائحة المقترحة والمقدمة من الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، وفقا لمقترحات أعضاء اللجنة، وتقرر إضافة مواد جديدة بهدف تنظيم عمل المجلس.
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