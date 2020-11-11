أبرز 8 معلومات عن مشروع قانون صندوق الطوارئ الصحية

شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، الموافقة المبدئة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

• صندوق مواجهة الطوارئ الطبية سيكون له الشخصية الاعتبارية العامة

• يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.

• سيُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات

• يهدف لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل

• يستهدف مجالات القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، إلى جانب دعم شراء الأدوية

• مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، وحالات العناية المركزة، والأطفال المبتسرين والحروق

• يتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ويُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة

• يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه.



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