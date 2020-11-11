رئيس مجلس الشيوخ يلتقي كامل الوزير اليوم للتهنئة بالمنصب الجديد

يستقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم في مكتبه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل لتقديم التهاني بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورد والزهور، وأبرزها زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس البرلمان علي عبدالعال، المستشار حسام عبد الرحيم، والذى حرص على تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة مجلس الشيوخ.

تواصل لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عملها لمراجعة كافة المواد المتعلقة بمشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير بها يعرض في اجتماع لاحق على اللجنة الرئيسية ثم إحالته إلى الجلسة العامة للمناقشة.

كانت اللجنة المشكلة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد انهت كافة مناقشاتها حول مسودة مشروع القانون التى اعدتها الأمانة العامة لمجلس الشيوخ والخاصة بلائحة المجلس.

وكانت اللائحة قد شهدت ادخال بعض التعديلات على المواد الواردة في اللائحة المقترحة والمقدمة من الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، وفقا لمقترحات أعضاء اللجنة، وتقرر إضافة مواد جديدة بهدف تنظيم عمل المجلس.

