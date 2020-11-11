شوبير: تقدمت ببلاغ للنائب العام ولن أسكت عن حقي

صرح الإعلامي أحمد شوبير، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام أمس، وذلك بسبب تناول أحد الأشخاص من المجال الرياضي، اسمه بشكل غير لائق، مشيرا إلى حصوله على "عمولات"، من نادي سيراميكا كليوباترا مقابل ترشيح أشخاص للعمل في الجهاز الفني وكلاعبين، لنادي سيراميكا كليوباترا، وأشار إلى أن هذا الشخص هو مدرب حراس.

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي، صباح اليوم: "تقدمت ببلاغ أمس للسيد النائب العام، لأنني لن أسكت على ما يحدث لي بعد الآن، ولن أسكت عن أي اتهامات توجه لشخضي بدون دليل".

وأضاف: "في البداية ربطوا اسمي واسم نجلي بنادي البنك الأهلي، والآن يتم ربط اسمي بنادي سيراميكا كليوباتر، والحديث عن عمولات مقابل ترشيح أفراد للعب وللجهاز الفني، وهو أمر غير مقبول".

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واختتم موجها حديثه للشخص الذي تقدم بالبلاغ ضده: "اتمنى أن تكون أفضل مدرب حراس في العالم، لكن لا يجب أن تتناول اسمي بهذا الشكل بدون أدلة، ولن أسكت عن حقي بعد الآن".

