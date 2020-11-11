الأزهر يحذر من تنامي خطر الجماعات الإرهابية بالقارة الإفريقية

أوضح دكتور إيهاب شوقي مشرف وحدة اللغات الإفريقية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ن مرصد الأزهر له العديد من المهام التي يقوم بها بشكل شهري، من ضمنها وحدة النواب الأفريقية بالمرصد، والتي تعمل على متابعة أحوال الإسلام والمسلمين، ومتابعة الجامعات الإرهابية في أفريقيا، وأحوال اللاجئين، وغيرها من متابعة العديد من القضايا التي تهم أفريقيا.

وأشار "إيهاب شوقي" في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية " EXTRA NEWS"، إلى انخفاض مؤشر العمليات الإرهابية في أفريقيا خلال شهر أكتوبر لعام 2020.

وأكد مشرف وحدة اللغات الإفريقية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن يوجود جماعتين، جماعة في غرب أفريقيا والتي تنتمي إلى داعش ، وجماعة في شرق أفريقيا والتي تنتمي إلى تنظيم القاعدة، ولكن الجماعتين إرهابيتين على نقيض تام، حيث يوجد لكل جماعة منهم أيدلوجية تختلف عن الأُخرى، وأن كل جماعة تريد السيطرة على الأُخرى.

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وأشار، إلى أن هذه الجماعات تستغل الأرض الأفريقية ، وتستغل هشاشة العلاقات الأمنية على بعض الحدود لتلك البلدان التي تشهد صراعات ، لتقوم بتنفيذ عملياتها الارهابية ، والقتل ، أعمال مُحرمة مثل التي تقوم بها داعش ، التي تقوم حاليًا بإستراتيجية جديدة ، وهي استقطاب الأطفال.