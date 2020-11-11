حكاية ربع قيراط تثير ضجة على السوشيال ميديا.. والجمهور: "مافيش راجل ينفع تضحي علشانه"

حكاية ربع قيراط تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل"، فضلًا عن إحتلالها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الأحداث المثيرة التي خطفت الأنظار نحو قصة ربع قيراط التي تعرض ضمن مسلسل إلا أنا.

بات مسلسل ربع قيراط إلا أنا حديث مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفتيات والسيدات، اللاتي بدأن في تشجيع المرأة في عدم الإستغناء عن حقوقها وراحتها أيًا كانت الأسباب.

ربع قيراط



تعاطف العديد من المواطنين مع قصة المسلسل ودور الفنانة ريهام عبد الغفور التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة ربع قيراط.

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صور من أحداث المسلسل وخاصة مشهد إكتشاف ريهام عبد الغفور لخيانة زوجها لها والحوار الذي دار بينهما، ليؤكد النشطاء أن لن يوجد رجل على وجه الأرض يمكن أن تضحي لأجله.

يشارك في بطولة حكاية ربع قيراط كلاً من ريهام عبد الغفور، سناء يوسف، مصطفي درويش، محمد علي رزق، شاهيستا، محمد الاحمدي، عصام السقا، عبد المنعم رياض ومروة عيد.

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مسلسل إلا أنا عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.