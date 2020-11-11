عروض أورنج في الـ Black Friday .. ضعف الباقة 3 شهور

يقدم تحيا مصر عروض أورنج في الـ Black Friday حيث أن تصل لضعف الباقة لمدة 3 شهور، وتواصل الشركات عروضها في الجمعة السوداء لجذب عملائها بالعروض والخصومات العديدة، لذا تقدم أورنج أكثر عرض في هذه المناسبة.
عروض أورنج في الـ Black Friday
ونشرت أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "عرض Black Friday من أورنج احصل على ضعف الباقة لمدة ٣ شهور لما تشتري خط كنترول بلس".
وأَضاف " كلم كل أورنج ببلاش او ضاعف وحداتك سوشيال للاشتراك اطلب #1000#".
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كما أعلنت أورنج عن عروض تصل إلى 60% وإمكانية التقسيط على المنتجات عند الشراء إلكترونيًا لتشجيع عملاء أورنج لشراء في الجمعة السودة، وتقسيط لمدة 36 شهرًا.
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