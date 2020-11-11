وزيرة اليونان: مصر دولة صديقة ورائدة في المنطقة والعالم الإسلامي

قالت رئيسة اليونان، كاترينا ساكيلاروبولو، اليوم الأربعاء، إن مصر دولة صديقة ورائدة في العالمين الإسلامي والعربي، وترتبط مع اليونان بأواصر صداقة عميقة علي مر التاريخ.
وأضافت رئيسة اليونان في كلمة خلال جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله إلى القصر الرئاسي في أثينا :"فخامة الرئيس بشرف كبير وسعادة كبيرة نرحب بكم في أثينا وفي القصر الجمهوري، وأشعر بالأسف لأنه لم تسنح لنا الفرصة حتي نقدم لكم ما يليق بكم من استقبال حافل بسبب فيروس "كورونا".
وتابعت،"فخورة جدا وهذا شرف كبير لليونان ولي شخصيا، أن أستقبل هنا في هذا المكان رئيس جمهورية مصر العربية، هذه الدولة الصديقة الرائدة في العالم الإسلامي والعربي، هذا البلد الذي يتربط مع اليونان بأواصر صداقة عميقة علي مر التاريخ"، مُتابعة إنه "تم تتويج هذه العلاقة في السادس من أغسطس عند توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وهو أمر هام ليس فقط لبلدينا ولكن للمنطقة بشكل عام".
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وذكرت أنه سيتم التطرق خلال اللقاء الموسع الذي سيجري بيننا، إلي أمور أخري ومنها التصعيد الخطير من جانب تركيا والانتهاكات المستمرة التي تواصلها في المنطقة، وسنتحدث أيضا عن العمليات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في البلدان الأخري حيث سنؤكد ونركز علي أن القيم الدينية ليس لها أى علاقة أو مكان فيما يتعلق بالتعصب أو العنف".
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