عبد المحسن سلامة يهدي أرشيف الشوري بالأهرام لرئيس مجلس الشيوخ والأمين العام

أهدي الكاتب الصحفي، عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أرشيف مجلس الشوري من واقع ما نشرته جريدة الأهرام علي مدار الحياة النيابية المصرية.



جاء ذلك علي هامش استقبال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، فى ضوء استقبال المهنئين له بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ.