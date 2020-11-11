رئيس جامعة جنوب الوادى: مصلحة الطلاب هدفنا الأول

أكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الأربعاء، أن مصلحة الطلاب تعد الهدف الأول للجامعة التى تهتم بتقديم منتج للمجتمع يضاف إلى قوى الإنتاج فى الوطن.





جاء ذلك خلال اللقاء الأول الذى عقده رئيس جامعة جنوب الوادى، مع أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى وكلية التربية بفرع الجامعة بالغردقة، فى إطار حرص رئيس الجامعة على عقد لقاءات مباشرة مع طلاب الجامعة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومشكلاتهم.

وشدد الدكتور يوسف غرباوى، خلال اللقاء، على حرصه الشديد على تقديم كل الدعم لطلاب الجامعة، مرحبًا بالطلاب الجدد والقدامى خلال العام الدراسى الجديد، وحثهم على الاجتهاد والمثابرة فى التعلم لبناء قدراتهم، محذرًا من الانسياق خلف الشائعات التى تروجها وسائل التواصل الاجتماعى والأبواق الإعلامية المضللة والتى تبث سمومها حول مصر، مشيرًا إلى أهمية التأكد من أى معلومة قبل تداولها أو نشرها وذلك من خلال القنوات الرسمية التى تنشر المعلومات الصحيحة.

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين لضمان بيئة تعليمية صحية تضمن سلامة كل المنتسبين لجامعة جنوب الوادى، موضحا أن الجامعة حرصت على اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ويجب أن يتعامل الجميع من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتق كل شخص حتى يتم تجاوز الأزمة.

وطالب رئيس جامعة جنوب الوادى، أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية التربية بإنشاء وحدة موحدة على مستوى الجامعة للقياس والتقويم تكون مسئولة عن الاختبارات الطلابية، وتقديم الدعم المادى للباحثين بالكلية، وفتح برامج جديدة بكلية التربية، ومساعدة الطلاب المتعثرين فى دفع المصاريف ووعد رئيس الجامعة بتلبية كافة الطلبات، مشيرًا إلى أن الجامعة أعلنت فى وقت سابق عن فتح باب التقدم لصندوق التكافل الاجتماعى لمساعدة الطلاب غير القادرين ويتم التقديم من خلال الموقع الالكترونى للجامعة.