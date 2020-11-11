يخلق فرص عمل ويزيد الإنتاج .. مدبولى : تطوير بحيرة البردويل مشروع كبير ومهم

ووفق بيان رسمى، جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض المخطط العام لمشروع تنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومسؤولى شركة "ديمى" البلجيكية.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: "يهدف المشروع إلى زيادة الثروة السمكية من بحيرة البردويل من خلال تبنى خطة لإدارة عملية الصيد بالبحيرة، وزيادة الانتاج من خلال استيراد مغذيات الأسماك، والاعتناء بالطحالب كطعام لها، وكذا إعادة التوازن البيئى للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه".
أضاف: "سيتم تطوير البحيرة على ثلاث مراحل، خلال المرحلة الأولى سيتم تطوير 30 مليون م3، وفى المرحلة الثانية، سيتم تطوير 40 مليون م3، أما المرحلة الثالثة، فسيتم خلالها تطوير 40 مليون م3 أيضا، بهدف الوصول إلى معدل إنتاج أسماك يقترب من 50 ألف طن بالعام".
وفى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تعيين مُنسقين أحدهما يمثل شركة "ديمى"، والآخر يمثل الحكومة المصرية من أجل تشكيل لجنة دراسة الجدوى الخاصة بمشروع تطوير بحيرة البردويل، على أن تعين الحكومة اثنين من الخبراء المصريين فى اللجنة، وتعين "ديمى" خبيرين أيضا، ويتم عرض نتائج الدراسة بحلول 15 ديسمبر 2020.
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