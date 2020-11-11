الهجرة تدعو أطفال مصر بالإمارات للانضمام إلى معسكر «اتكلم مصرى»

دعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أبناء مصر بدولة الإمارات، من الفئة العمرية من 6 إلى 14 عاما، إلى الانضمام بصحبة أولياء أمورهم لمعسكر "اتكلم مصرى" الذى سينعقد على مدار يومى الجمعة والسبت المقبلين.





وأوضحت وزارة الهجرة، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن معسكر "اتكلم مصرى" سيعقد 11:00 صباحًا حتى 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، وذلك عبر تطبيق "زووم". أضافت الوزارة: "هذا المعسكر يأتى إيمانًا بضرورة ترسيخ الهوية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج وتشجعيهم على التحدث باللهجة المصرية فى ضوء مبادرة اتكلم مصرى".

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