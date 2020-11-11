عاجل .. السيسى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليونانى

وكان الرئيس السيسى أجرى مباحثات مع نظيرته اليونانية كاترينا ساكيللاروبولو، إذ أشاد الرئيس بعلاقات الصداقة المصرية اليونانية المتينة والممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.

كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادى والتجارى من خلال تعظيم حجم الاستثمارات اليونانية فى مصر، وقد قدم الرئيس الدعوة لرئيسة اليونان لزيارة مصر.