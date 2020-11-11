عاجل .. السيسى لـ رئيسة اليونان : نتطلع إلى تعظيم حجم استثماراتكم فى مصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء مع الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيللاروبولو، فى إطار الزيارة الرسمية له إلى اليونان، إذ أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أجرى مباحثات موسعة مع الرئيسة اليونانية، بحضور وفدى البلدين، إذ أعرب عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال اليونانى، مشيدا بعلاقات الصداقة المصرية اليونانية المتينة والممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.

كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادى والتجارى من خلال تعظيم حجم الاستثمارات اليونانية فى مصر، وقد قدم الرئيس الدعوة لرئيسة اليونان لزيارة مصر.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيسة اليونانية أعربت عن تقدير اليونان لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، والمتمثلة فى وجود جاليات مصرية ويونانية كبيرة فى مصر واليونان، معربة عن خالص تقديرها لمواقف مصر الداعمة لقضايا اليونان على مختلف المستويات، تلك المواقف النابعة من الدور القيادى الرصين لمصر فى المنطقة والذى يحظى باحترام المجتمع الدولى بأسره، مؤكدةً حرص اليونان على تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية مع مصر فى جميع المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بالمنطقة.

كما تم تبادل وجهات الرؤى فيما يخص مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، إذ استعرض الرئيس جهود مصر فى هذا الإطار خلال السنوات الماضية، وقد تم التوافق على تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين لمواجهة التحديات التى تفرضها هذه الظاهرة العابرة للحدود.