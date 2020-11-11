صور .. وزير الشباب والرياضة يفتتح معرض الكتاب بنادى طلعت حرب

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، معرض الكتاب بنادى طلعت حرب، فى نسخته الخامسة، والذى ينظمه النادى برئاسة محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة نادى طلعت حرب ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، ويستمر المعرض حتى 20 نوفمبر 2020.





وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أهمية الحرص على الاطلاع والمعرفة والكتابة والقراءة انطلاقًا من تنمية الوعى الثقافى لدى النشء والشباب، مشيدا بمشاركة هيئة الكتاب من خلال عرض مجموعة كبيرة من إصداراتها ومنها موسوعة وصف مصر، وشخصية مصر، ومجموعة متنوعة من كتب الأطفال وكتب مترجمة وسلسلة مكتبة الأسرة.

وعقب افتتاح معرض الكتاب، شهد وزير الشباب والرياضة النادى الصحى والملاعب وصالة الجم بنادى طلعت حرب، مشيدا بالبنية الرياضية داخل النادى.

وعلى هامش المعرض أُقيم معرض كاريكاتير عن فيروس كورونا، تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير، يضم المعرض 40 عملا كاريكاتيريا، تحمل فى طياتها الكثير من الرسائل التوعوية، والتى تهدف لنشرالوعى الصحى لدى المواطنين، وتدعو إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، كالبقاء فى المنازل، والتأكيد على فكرة التباعد الاجتماعى، ويشارك فيه 16 فنانا من 5 دول عربية، من بينهم مصر، والإمارات، والسعودية، الأردن، والمغرب.

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