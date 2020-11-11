الكهرباء: 24 ألفا و200 ميجاوات الحمل المتوقع اليوم

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فعلت عددا من الخدمات التى تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وفعلَت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، إذ تلقى هذا الخط 9 ملايين مكالمة منذ أغسطس 2016 وحتى 30 أبريل الماضى.