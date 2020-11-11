مجلس الوزراء ينعى رئيس وزراء مملكة البحرين

نعى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة، والذى انتقل إلى جوار ربه، صباح اليوم الأربعاء.





وتقدم الدكتور مصطفى مدبولى، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء مجلس الوزراء، بخالص العزاء إلى الشعب البحرينى الشقيق، وإلى قيادة وحكومة البحرين، داعين المولى العظيم أن يتغمد الفقيد الكريم، بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته. ونعى الديوان الملكى البحرينى رسميا الفقيد الذى توفى صباح اليوم فى مستشفى مايو كلينك فى الولايات المتحدة الأمريكية.

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