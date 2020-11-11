صحة الشرقية: ضبط 5017 مخالفة دوائية بحملة على الصيدليات

ضبطت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، اليوم الأربعاء، 5017 مخالفة دوائية بحملة على الصيدليات خلال حملة على الصيدليات، تضمنت أقراصا وزجاجات ومستلزمات طبية متنوعة، منها أدوية جدول أول سموم، وأدوية محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، وأدوية منتهية الصلاحية على الأرفف ومعدة للبيع، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتم تحريز المضبوطات، وتم تحرير المحاضر اللازم للمخالفات بمراكز شرطة الإبراهيمية وأبو حماد.





ووفق بيان رسمى، أكدت إدارة التفتيش الصيدلى بالشرقية استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مشيرة إلى عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.

وقدمت الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك فى الحملة من مفتشى الصيدلة، ورجال هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

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