رئيسة اليونان: علاقات مصر واليونان وطيدة ولها أواصر تربطهما على مر التاريخ

قالت رئيسة الجمهورية اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، إنها سعيدة بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإن علاقات مصر واليونان وطيدة ولها أواصر تربطهما على مر التاريخ.

وأضافت كاترينا ساكيلاروبولو، خلال لقائها بالرئيس السيسي في اثينا، أنه تم تتويج هذه العلاقة بين مصر واليونان في أغسطس الماضي، من خلال توقيع اتفاقية تأمين الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، وهو أمر هام جدا، ولكن ليس فقط التأمين في إطار البلدين وانما في المنطقة بشكل عام.

وأوضحت ساكيلاروبولو، أنه سيتم التحدث في كثير من الأمور في هذا اللقاء الموسع بين كل من رئيسة اليونان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومنها التصعيد الخطير من جانب تركيا والانتهاكات التي تواصلها في المنطقة، إلى جانب العمليات الإرهابية الاخيرة التي وقعت في البلدان الاخرى، حيث يجب التأكيد أيضا على أن القيم الدينية ليس لها علاقة بالتعصب والعنف.

ويجري اليوم في العاصمة اليونانية أثينا جلسة مباحثات معمقة على مستوى القمة مع رئيس الوزراء اليوناني لبحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

ويجري اليوم في العاصمة اليونانية أثينا جلسة مباحثات معمقة على مستوى القمة مع رئيس الوزراء اليوناني، لبحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوى الثلاثي مع قبرص، حيث من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، التبادل

الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، بعد لقائه رئيس الجمهورية اليونانية.

ويبحث الجانبان المصري واليوناني موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.