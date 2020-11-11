مطار القاهرة الدولي يحصل على المركز الأول إفريقياً في صناعة الشحن الجوي...

حصل مطار القاهرة الدولي ، على المركز الأول في صناعة الشحن الجوي على مستوى قارة أفريقيا لعام 2019 ، وهو المركز الذي حافظ عليه لثلاث سنوات متتالية 2014/2015/2016 ، كما حصل علي المركز الثاني عامي 2017 و 2018 بعد مطار جوهانسبرج بدولة جنوب افريقيا.
وارتفعت حركة البضائع لمطار القاهرة لعام 2019 بنسبة 11.6% محققة 361.262 طن مقارنة بعام 2018 مع انخفاض كبير للمنافس التقليدي جنوب افريقيا ليصل للمركز الثالث ووصول كينيا للمركز الثاني بنسبة 4.6% وحصول اديس ابابا باثيوبيا للمركز الرابع و مطار لاجوس بنيجيريا للمركز الخامس.
كما انخفضت حركة البضائع العالمية بنسبة 2.2% محققة 120 مليون طن من البضائع المحمولة جواً لعام 2019 مقارنة بعام 2018، و إنخفضت حركة البضائع العالمية بجميع المناطق بنسب مختلفة خاصة الاسواق الكبيرة لصناعة الشحن الجوي(اسيا-اوروبا-امريكا الشمالية) والتي تمثل اكثر من 85% من الحركة العالمية بينما قارة افريقيا حقتت ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% محققة 2.5 مليون طن مع العلم انها تمثل 2.1% فقط من الحركة العالمية .
وتقدم المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية بالتهنئة للمحاسب مجدي اسحاق رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوي علي هذا الإنجاز الكبير ،والذي جاء نتيجة للتعاون الدائم بين الشركة المصرية للمطارات و الملاحة الجوية ومطار القاهرة الدولي والمجلس الدولي للمطارات (فرع أفريقيا) ، بالإضافة الي تطوير الأداء الإحصائي بشركة ميناء القاهرة الجوي ومتابعة اعمال الشحن الجوي بشكل مستمر .
و أضاف رئيس القابضة للمطارات ،أن ذلك الإنجاز ليس بجديد علي مطار القاهرة حيث اننا مازلنا نذكر تكريم معرض الشحن الجوي Air Cargo Africa في جنوب افريقيا عام 2016 .
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