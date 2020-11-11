ليفربول يدعم محمد صلاح في مهمته مع الفراعنة: الملك مستعدًا لمباريات المنتخب

خطف النجم المصري محمد صلاح، الأنظار في مصر والعالم بصورة ارتدائه قميص منتخب الفراعنة ، خلال حضوره المران الأول للفراعنة، فى إطار استعدادات المنتخب الأول لمباراتي توجو ذهابا وإيابا والمقرر لهما يومى 14 و17 نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، ودعم نادي ليفربول نجمه الأول خلال رحلته الوطنية مع المنتخب بمشاركته صورته بتيشرت الفراعنة.

ونشر الحساب الرسمي للريدز على "تويتر"، صورة صلاح مع المنتخب وعلق قائلا: " صباح الخير يا ريدز، الملك صلاح يبدو مستعدًا لمباريات المنتخب المصري"، حيث ظهر محمد صلاح في المران الأول للمنتخب والابتسامة تعلوا على وجهه استعدادا للتصفيات الافريقية.





وكان قد ظهر النجم الدولى محمد صلاح، نجم المنتخب المصرى المحترف فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، والابتسامة ترتسم على وجهه خلال المران الأول للمنتخب الوطنى، الذى أقيم مساء أمس الثلاثاء، فى إطار استعدادات المنتخب الأول لمباراتى توجو ذهابا وإيابا والمقرر لهما يومى 14 و17 نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

ونشر محمد صلاح، صورة له من المران الأول للمنتخب الوطنى، عبر حسابه على انستجرام، أتبعها بوضع ايموشن "قلب" مع كلمة eg، فى إشارة إلى أن مصر دائما فى قلبه، كما نشر عبر ستورى حسابه على انستجرام، فيديو له وهو يتبادل الهزار، مع زميله فى المنتخب، محمود حمدى الونش، لاعب الزمالك.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تكريم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر فى احتفالية خاصة، اليوم الأربعاء، بأحد فنادق التجمع الخامس على هامش معسكر الفراعنة استعدادًا لمباراتى توجو المقرر لهما يومى 14 و17 نوفمبر الجارى فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.