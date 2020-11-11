إخوانى ينشر تسريبا جنسيا للإعلامى الهارب حمزة زوبع.. فيديو وصور

نشر إخوانى تسريبًا جنسيًا للإعلامى الإخوانى الهارب حمزة زوبع، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يتضمن التسريب حديثا بين حمزة زوبع وسيدة ويدور بينهما حوارا خارجا.
ووصف الناشط الإخوانى الذى يدعى سمير زكى، حمزة زوبع بالشيطان الذى يظهر على قنوات جماعة الإخوان ليعظ، متسائلا هل يوجد شخصيات أسوا من ذلك، موضحا أن حمزة زوبع يستغل نفوذه في الدولة التي يقيم فيها ورئاسته " لرابطة الإعلاميين في الخارج" ليساوم السيدات جنسيا، كما وصف "زوبع" بالكائن الغريب والشخص النصاب، والتاجر بالصلاة والركوع لاستغلال المصريين في الخارج.
ونشر الناشط الإخوانى الفيديو المتضمن حوارا خارجا بين حمزة زوبع وسيدة غير معروف هويتها وكتب عنوان "للكبار فقط.. واعظ النساء الشيطان يعظ".
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