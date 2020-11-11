الأكاديمية الوطنية تُطلق البرنامج التدريبي للمبعوثين بالخارج أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج التدريبي للمبعوثين بالبعثات الخارجية من التعليم العالي؛ والذي يُقدم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويستهدف تدريب 628 من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية، بدأ 28 منهم كدفعة أولى اليوم وسيستمر تدريبهم بشكل مكثف لمدة 7 أيام.

يحتوي البرنامج التدريبي على عدة محاور هامة منها المهارات الشخصية مثل العرض والتقديم والذكاء العاطفي والاتصال وتسويق الذات وإدارة الضغوط والعلاقات الدولية والبروتوكولات والإتيكيت، وكذلك ربط استراتيجية مصر 2030 بالخطة القومية.

كما سيقوم بمحاضرتهم أحد سفراء منتدى شباب العالم؛ لمعرفة كيفية التسويق للمنتدى أثناء تواجدهم بالخارج بعد التحاقهم بالبعثات الخارجية المختلفة، وسيتم تقديم محاور أخرى من خلال الإدارة المركزية للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالإجراءات المالية والإجراءات العلمية وما يخص المقابلات مع المكاتب المصرية للثقافة والتعليم، وأيضًا كيفية البحث عن الشراكات وتمويل الأبحاث.

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.