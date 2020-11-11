بزيادة 11.6% بالبضائع.. مطار القاهرة الأول أفريقيا في الشحن الجوي لعام 2019

استعاد مطار القاهرة الدولي مركزه الأول على مستوى قارة أفريقيا لعام 2019 في صناعة الشحن الجوي، وهو المركز الذي حافظ عليه لثلاث سنوات متتالية 2014/2015/2016 كما حصل على المركز الثاني عامي 2017 و2018 بعد مطار جوهانسبرج بدولة جنوب أفريقيا.
وارتفعت حركة البضائع لمطار القاهرة لعام 2019 بنسبة 11.6% محققة 361.262 طن مقارنة بعام 2018 مع انخفاض كبير للمنافس التقليدي جنوب أفريقيا ليصل للمركز الثالث ووصول كينيا للمركز الثاني بنسبة 4.6% وحصول اديس أبابا بإثيوبيا للمركز الرابع ومطار لاجوس بنيجيريا للمركز الخامس.
وانخفضت حركة البضائع العالمية بنسبة 2.2% محققة 120 مليون طن من البضائع المحمولة جوًا لعام 2019 مقارنة بعام 2018، وانخفضت حركة البضائع العالمية بجميع المناطق بنسب مختلفة، خاصة الأسواق الكبيرة لصناعة الشحن الجوي (آسيا - أوروبا - أمريكا الشمالية)، والتي تمثل أكثر من 85% من الحركة العالمية، بينما قارة أفريقيا حققت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% محققة 2.5 مليون طن مع العلم أنها تمثل 2.1% فقط من الحركة العالمية.
وتقدم المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بالتهنئة للمحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، على هذا الإنجاز الكبير، والذي جاء نتيجة للتعاون الدائم بين الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية ومطار القاهرة الدولي والمجلس الدولي للمطارات (فرع أفريقيا)، بالإضافة إلى تطوير الأداء الإحصائي بشركة ميناء القاهرة الجوي ومتابعة أعمال الشحن الجوي بشكل مستمر.
وأضاف رئيس القابضة أن "ذلك الإنجاز ليس بجديد على مطار القاهرة، حيث إننا مازلنا نذكر تكريم معرض الشحن الجوي Air Cargo Africa في جنوب أفريقيا عام 2016".
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