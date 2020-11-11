رئيس الجالية المصرية في اليونان لـــ دوت الخليج: زيارة السيسي تثبت مساندة القاهرة لأثينا في وقت هام للغاية

أكد الدكتور محمد الزفزاف، رئيس الجالية المصرية في اليونان، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لــ أثينا، مشيرا إلى أنها تأتي في وقت يشهد التصعيد المستمر من تركيا في البحر المتوسط، وعمليات المسح السيزمي غير القانونية التي تقوم بها البحرية التركية والتنقيب في المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص، بما يهدد السلم والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

وقال الزفزاف، في تصريحات خاصة لـموقع "دوت الخليج"، إن هذه التجاوزات من قبل الجانب التركي تهدد المنطقة بالكامل، إضافة إلى أن هناك تدخلات تركية في ليبيا ومواجهتها في غاية الأهمية لمصر، كما أن اتفاق تركيا مع حكومة السراج المنتهية ولايتها، وترسيم حدود بحرية غير قانونية، يهدد حقوق اليونان في جزيرة كريت.

وأضاف أن توقيت الزيارة مهم للغاية في ظل التصعيدات التركية في المنطقة برمتها، كما أنها تأتي في أعقاب التغيير في الإدارة الأمريكية وتولي جو بايدن مقاليد الأمور في واشنطن، واستشراف سياسته المنتظرة تجاه الصلف التركي في المنطقة، مما يتطلب تفاهم وتشاور بين القيادتين المصرية واليونانية لمواجهة تركيا وكذلك التشاور حول أبرز الملفات التي تهم الجانبين.



ولفت الزفزاف إلى أن القيادة اليونانية متمثلة في رئيسة الجمهورية، كاترينا ساكيلاروبولو استقبلت الرئيس السيسي بالقصر الرئاسي، ورحبت بالزيارة واعتذرت عن عدم الاستقبال الشعبي بسبب كورونا والإغلاق، وركزت في حديثها على قضية التصعيد التركي، وهو ما استجاب له الرئيس السيسي بأن مصر تقف مع وبجانب اليونان في هذه القضية، وهو ما كان محل تقدير من القيادة السياسية اليونانية.

وقال الزفزاف إن مكافحة الإرهاب وازدراء الأديان كانت محل نقاش بين الرئيس والرئيس اليونانية، وأكدت الرئيسة اليونانية أن الإرهاب والعنف ومايتعلق بهما لا يمت بصلة بالأديان، وهو ما رد عليه الرئيس بأن العنف من قبل البعض لا يعني ازدراء أو الإساءة للأديان الأخرى.

وأضاف أنه سيتم الحديث حول التعاون في مجال الطاقة ومنظمة غاز شرق المتوسط والعلاقات الثنائية، في هذا التوقيت الحساس.

وفيما يتعلق باحتمال توقيع اتفاق سياحي بين البلدين، أكد الزفزاف أن عنوان القمة هو الاستثمار والاقتصاد، ولا شك أن فيروس كورونا أثر بشكل كبير على حركة السياحة وعدد الرحلات السياحية في أوروبا بشكل عام وليس في اليونان فقط وفي المنطقة كلها وبالتالي سيكون هناك تسليط على هذا الملف وبحث تنشيط السياحة بشكل كبير.