مكتب الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي يشيد بجهود "قومي المرأة"

أشاد فينتورا رودريغيز مدير مكتب الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للتنمية في مصر بالجهود المتواصلة التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة لدعم المرأة المصرية والنهوض بها في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة لفينتورا رودريغيز مدير مكتب الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة.

وثمن رودريغيز التعاون القائم بين المجلس والوكالة،

متطلعا لمزيد من التعاون في العديد من المجالات المتنوعة بما يخدم المرأة المصرية ويصب في مصلحتها ..

من جانبها.. أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس بالتعاون المثمر القائم بين الجانبين في العديد من المجالات المتنوعة وتنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج والمبادرات للنهوض بالمرأة المصرية على جميع المستويات، والتي يأتي من بينها دعم جهود مكتب شكاوى المرأة بالمجلس من أجل تقديم المساندة القانونية والنفسية للشاكيات.

وأشارت إلى دور الوكالة الأسبانية في التعاون مع المجلس في تنفيذ حملات طرق الأبواب التي تستهدف توعية السيدات بمختلف القضايا المهمة، والتي تمس مصلحتهن بشكل أساسي.