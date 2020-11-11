القوى العاملة: تعيين 16 شابا والتفتيش على 127 منشأة بشمال سيناء

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء، بتعيين 16 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك ضمن 140 شابًا مسجلين من راغبى العمل، فضلا عن صرف 2000 جنيه منحة مولود لـ عامل غير منتظم كرعاية اجتماعية وفقًا للائحة المالية لهذه الفئة ، كما تم البدء في صرف منحة عيد الاضحي المبارك لـ 267 عاملًا من المسجلين بواقع 133 ألفا و500 جنيه.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 21 شهادة قياس مستوى مهارة، و25 رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 127 منشآت، والقيام بـ 3 حملات تفتيش شامل، وبحث شكوي فردية ، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على منشأتين يعمل بها 285 عاملا.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 4 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.