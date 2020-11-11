مجلس الوزراء ينعى رئيس وزراء البحرين: خالص العزاء للشعب الشقيق

نعى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة، والذي انتقل إلى جوار ربه، صباح اليوم.
وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء مجلس الوزراء، بخالص العزاء إلى الشعب البحريني الشقيق، وإلى قيادة وحكومة البحرين، داعين المولى العظيم أن يتغمد الفقيد الكريم، بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته.
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