خدمات رقمية.. العنانى و طلعت يشهدان توقيع بروتوكول لتطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار

شهد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لتطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار.

وقد وقعا البروتوكول كل من السيدة غادة شلبي نائب وزير السياحة والاثار لشئون السياحة، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية.

وتبلغ مدة العمل بهذا البروتوكول ثلاث سنوات، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق التحول الي المجتمع الرقمي، وتطوير وتحسين الخدمات السياحية وإظهار قيمة المعالم السياحية والآثرية وزيادة فرص انتشارها لتعزيز الموارد المالية باعتبارها من أهم عوامل النمو الاقتصادي، بالاضافة إلى حفظ وتوثيق وإتاحة معلومات عن الآثار المصرية باستخدام التقنيات الحديثة، ورفع الوعي الأثري وتعريف المجتمع المصري والعالمي بأنشطة وخدمات وزارة السياحة والآثار، والمساهمة في تنشيط السياحة لمصر في الفترة المقبلة وزيادة عدد السائحين الوافدين إليها.

وأعرب الدكتور خالد العناني، خلال توقيع البروتوكول، عن سعادته بهذا البروتوكول، مشيرا الى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تدخر أي جهد ودعم فني وتقني لصالح وزارة الاثار و الآن وزارة السياحة و الآثار، حيث ان هذا هو ثالث بروتوكول يتم توقيعه بين الوزارتين للترويج السياحة والآثار .

وأضاف وزير السياحة والآثار أن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم هو بروتوكول مزدوج للخدمات السياحية والترويج للمنتج السياحي المصري وتقديم خدمات سياحية رقمية جديدة لتكون تجربة السائح تجربة استثنائية في مصر، وفي نفس الوقت تقديم خدمة هامة جدا حيث أنها تعمل علي توثيق وتسجيل القطع الأثرية في مصر ، مشيرا إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد أثبتت نجاح التجربة الجديدة التي قامت بها الوزارة لإتاحة عبر منصات التواصل المختلفة لها عدد من الزيارات الافتراضية لعدد من المواقع و المتاحف الاثرية والتي لاقت إقبالا شديدا من المجتمع المصري والعالمي مما دفع الوزارة إلى تكثيف العمل في هذا المجال، لافتا إلى أن الوزارة لن تجد ذراع لها في هذا المجال أفضل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور خالد العناني أن هذا البروتوكول جاء انطلاقا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة والثقافة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة الخدمات وأهمها خدمات السياحة والآثار، واصفا البروتوكول بأنه القناة الشرعية للعمل للوزارة وبداية عهد أكثر قوة من التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن المستفيد الأكبر هو السائح والمواطن المصري والحفاظ علي الآثار للأجيال القادمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا البروتوكول يأتي استكمالا للتعاون المشترك بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والآثار فى عدد من المشروعات من أجل استخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الترويج للسياحة المصرية على المستوى العالمى وتعريف العالم بالكنوز الاثرية المتفردة التى تملكها مصر، مشيرا إلى أن البروتوكول يأتي فى اطار الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التعاون مع كافة الوزارات من أجل بناء مصر الرقمية والتى يتم من خلالها اتاحة خدمات رقمية متميزة تواكب التطور التكنولوجي العالمى.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه سيتم التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والآثار من أجل استخدام التقنيات الحديثة فى توثيق وعرض المعلومات عن التراث الأثرى والسياحى المصرى والخدمات السياحية والأثرية بشكل ميسر للمواطنين وللعالم، بالاضافة الى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تعظيم التواصل بين السائحين ومناطق الجذب السياحي في مصر وذلك من خلال إنشاء وتطوير البوابات الإلكترونية وتطبيقات المحمول.

وأشار الدكتور عمرو طلعت الى أن البروتوكول يتضمن تنفيذ مشروع لتسجيل الاثار وعرضها واتاحتها من خلال جولات سياحية افتراضية بالمتاحف والمعالم الاثرية بمصر باستخدام تقنيات الواقع المعزز بهدف تعريف المواطنين المصريين والعالم بأكمله بالآثار المصرية بما يمثل عنصر جذب لهم للقدوم إلى مصر؛ مؤكدا على استمرارية التعاون بين الوزارتين فى تنفيذ العديد من المشروعات.

هذا ويشمل نطاق أعمال البروتوكول تطوير التطبيقات والبوابات الإلكترونية وتطبيقات المحمول القائمة وإنشاء مواقع إلكترونية وتطبيقات جديدة وذلك تماشياً مع دمج وزارتي السياحة والآثار من خلال دمج وتطوير بوابات السياحة والآثار، ودمج وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول لوزارة السياحة والآثار باللغات المختلفة والتي تتضمن تطبيقات تكنولوجية خاصة بالزائرين، وأخرى لتيسير العمل.

كما ينص البروتوكول على التعاون لدعم ورفع كفاءة البنية التكنولوجية والاتصالات لوزارة السياحة والآثار، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق والترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية والتعريف بها.

يذكر أن هذا البروتوكول يأتي في إطار السعي نحو بناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الثقافة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة الخدمات وأهمها خدمات السياحة والآثار، وحرص وزارة السياحة والآثار على تطويع تكنولوجيا المعلومات لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية، والإعداد الجيد لخطة التنمية الاقتصادية لتطوير القطاع السياحي والأثري لكي يساهم في الاقتصاد القومي، وانطلاقا من إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي وتطوير مجتمع قائم على المعرفة، وبناء اقتصاد رقمى قوى.