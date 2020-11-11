الأنبا باخوم يهنئ المستشار عبدالرازق بتوليه رئاسة مجلس الشيوخ

قدم صاحب النيافة الأنبا باخوم،النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ، وبرفقته الدكتور المستشار جميل حليم، النائب بمجلس الشيوخ.
وذكر بيان صادر عن الكنيسة الكاثوليكية في مصر إن الأنبا باخوم قدم التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق نيابة عن غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك في مصر.
تضمن الحوار تهنئة الكنيسة الكاثوليكية لرئيس مجلس الشيوخ الجديد مع تمنياتها له بالتوفيق ولكل مجلس الشيوخ كي يقوم بخدمته ورسالته المنتظره من كل الوطن.
وأضاف البيان أنه كان برفقة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وكيلة مجلس الشيوخ النائبة المستشارة فيبي فوزي.
وفي ختام اللقاء تم التقاط الصور التذكارية بين نيافة الأنبا باخوم والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق مع التمنيات بالتوفيق لما فيه خير الوطن وجميع أبنائه.
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