845 مليون جنيه عقود بالمصرية للنقل لتأمين التغذية الكهربائية بتوشكى وبورسعيد

وقعت صباح اليوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة السويدى اليكتريك (T&D) ثلاثة عقود

يتضمن العقد الأول إنشاء محطة محولات توشكى (4) جهد 220/66/22 ك.ف سعة (3×175+5×40) م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز (GIS) بنظام تسليم المفتاح شاملة المحولات سعة 175م.ف.أ ، 40 م.ف.أ .

وتبلغ القيمة المتعاقد عليها حوالى 410 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (10) أشهر من تاريخ الإخطار بالقبول الصادر بتاريخ 9/11/2020 .

ويتضمن العقد الثانى تنفيذ خط ربط محطة محولات توشكى (4) عن طريق فتح الخط الكهربائى العوينات / توشكى (2) (د/خ) على المحطة جهد 220 ك.ف بنظام تسليم المفتاح بطول يبلغ حوالى 2×30 كم

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد حوالى 148 مليون جنيه بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (10) أشهر من تاريخ الإخطار بالقبول.

ويأتى توقيع هذه العقود فى إطار الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية للدولة بالمشروعات القومية الكبرى فى مجال الزراعة كخطوة هامة لتحقيق الإكتفاء الذاتى من محصول القمح وفى تحدى جديد لتنفيذ أحد أهم المشروعات الإستراتيجية.

ويهدف العقد الثالث الذى تم توقيعه إلى تأمين أحمال مدينة بورسعيد بجانب محطة الرسوة وتضمن إنشاء محطة محولات غرب بورسعيد جهد 220/66/11 ك.ف سعة 2×175 + 2×40 م.ف.أ لمهمات جهد 22 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS) ومهمات جهد 66&11 ك.ف من النوع التقليدى بنظام تسليم المفتاح شاملة المحولات سعة 175م.ف.أ ، 40 م.ف.أ

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد حوالى 287 مليون جنيه بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهر من تاريخ توقيع العقد

وتأتى مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات السيد رئيس الجهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .