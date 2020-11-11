عائشة عطية تتصدر "التريند" بعد إعلان حملها دون زواج

عائشة عطية، تصدرت محرك البحث على "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ساعات من إعلانها عن حملها بالشهر الرابع دون زواج، بعدما وقعت في الحب ولكن تخلى عنها الطرف الآخر.

عائشة عطية

أعلنت الفنانة التونسية عائشة عطية، عن حملها بصورة جديدة لها تبرز ملامح الحمل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" قائلة: ''اليوم أنا قررت اعلن عن الحمل بتاعي خارج نطاق الزواج..أنا فى الشهر الرابع وحكايتى ماهيش بعيدة على حكايات قبلى، وإن شاء الله عندى طرف أمل متصيرش بعدى''.

وكشفت عائشة عطية عن تفاصيل القصة، قائلة: ''أنا حبيت راجل وعدنى بالزواج، وعشنا قصة حب من طرفى أنا، وحبلت منه أما مشا وخلانى..محبنيش..ومنعرش بش يستعرف ببنتى ولا لأ.. بالقانون أكيد بش أكون بوها، أما قدام الناس؟؟؟ وقدام عايلتى فى مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمنى ولا بش يرحم بنتى''.

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وأضافت: ''إلى عملته أنا غلط. أما متحكموش عليا، ولا على طفلة اغتصبوها ولا على صغير جا فى الحرام، كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر''.

لاقت الفنانة التونسية عائشة عطية سيل من الإنتقادات اللاذعة، والهجوم من قبل المتابعين والجمهور بسبب إعلانها حملها دون زواج وتبريرها موقفها تحت مسمى الحب.