باسم يوسف يعود للشاشات مرة أخرى على هذه القناة

يعود باسم يوسف إلى الكاميرا عبر قناة "الشرق" السعودية التي ستنطلق اليوم الموافق 11 نوفمبر، وتتخذ من مدينة دبي مقراً لها.

مقدم البرامج الساخرة المعروف سيظهر في برنامج صحي على القناة يحمل إسم "إسأل يوسف"، وسيكون العمل التلفزيوني أشبه بتوجيه نصائح للمشاهدين بهدف التخلص من الامراض عبر الغذاء.

وكان يوسف قد تحدّث كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف عن الأنظمة الغذائية، وتشجيع النظام النباتي، وهو نظام غذائي يعتمد على الأغذية النباتية غير المصنعة.

وأعلنت القناة أمس في مؤتمر صحفي أن بثها الرسمي سيبدأ اليوم وتحدث أمس الدكتور نبيل الخطيب، مدير عام قناة "الشرق للأخبار" و"شركة الشرق للخدمات الإخبارية"، عن رؤية "الشرق الإخبارية"، التي انطلقت تحت شعار "نضع النقاط".

بالاضافة الى باسم يوسف انضم الى القناة عدد من الإعلاميين أبرزهم الإعلامي معتز الدمرداش، أحد الكوادر الإعلامية المنضمة حديثاً إلى الشرق للأخبار، والإعلامي السعودي هاني الحجازي والإعلامية زينة يازجي، والمذيع عبدالله اليحيى، مقدم برامج ونشرات في قسم الأخبار السياسية، وعبدالرحمن الشاطري، مذيع نشرات أخبار ومقدم برامج سياسية.

اقرأ أيضا: حسام حبيب يحتال على أموال شرين عبد الوهاب.. "اعرف القصة"



يذكر أن قناة "الشرق نيوز" كانت ستطلق باسم "بلومبيرغ الشرق" لكن تم تغير الاسم لاحقاً ويترأس الصحفي الفلسطيني نبيل الخطيب إدارة القناة.

