القوى العاملة: تعيين 16 شابا والتفتيش على 127 منشأة بشمال سيناء

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعيين 16 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، فى مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك ضمن 140 شاباً مسجلين من راغبى العمل، فضلا عن صرف 2000 جنيه منحة مولود لـ عامل غير منتظم كرعاية اجتماعية وفقاً للائحة المالية لهذه الفئة، كما تم البدء في صرف منحة عيد الاضحي المبارك لـ 267 عاملاً من المسجلين بواقع 133 ألف و 500 جنيه.

وكان وزير القوى العاملة، قد تلقى تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك، مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر الماضى، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 21 شهادة قياس مستوى مهارة، و25 رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وفى مجال التفتيش العمالى، قامت المديرية بالتفتيش على 127 منشآت، والقيام بـ 3 حملات تفتيش شامل، وبحث شكوى فردية، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على منشأتين يعمل بها 285 عاملا.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 4 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.