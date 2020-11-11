من هي عائشة عطية التي أثارت الجدل بعد حملها خارج نطاق الزواج

عائشة عطية فنانة تونسية أثارت الجدل عبر منصات السوشيال ميديا مؤخرًا، بعدما أعلنت حملها خارج نطاق الزواج، لتواجه الإنتقادات والهجوم من قبل المتابعين.

ازدادت المعدلات البحثية عن الفنانة عائشة عطية، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، لمعرفة المزيد عن حياه الفنانة التونسية عائشة عطية.

أبرز المعلومات عن عائشة عطية



- عرفت عائشة عطية لدى الجمهور بجرائتها التي تظهر بها دومًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

- تنشر قصص غريبة من وحي خيالها ومعلومات لا تمت للواقع بصلة، كي تلفت الأنظار لها.

- أثارت الجدل بقصة حبها مع سفيان غزلاتي ولم يصدقها الجمهور حيث اتضح بعد ذلك بأنها كانت قصة حب مبرمجة وتقاضى على أثرها غزلاتي مبلغًا من المال.

- عائشة عطية هى ممثلة ومغنية تونسية، مواليد 1991، اشتهرت بدور نجلاء فى المسلسل التونسى "ناعورة الهواء".

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- شاركت عائشة عطية بفيلم "أنا عائشة"، وهو فيلم قصير عام 2016، كما شاركت فى الفيلم المصرى "بسلامتو" 2017، والفيلم الجزائرى "العربى بن المهدى".

